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Göztepe’de Ekrem Dağ ile anlaşma sağlandı

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#Spor Toto 1. Lig#Göztepe#Ekrem Dağ
Göztepe’de Ekrem Dağ ile anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 11:44

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Ligin 5’inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Boluspor maçının ardından Turgay Altay’la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar birçok adayla görüşürken, Ekrem Dağ’da karar kılındı.

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Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş ve Mustafa Kaplan ismi üzerinde duran yönetim, Ekrem Dağ’la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

41 yaşındaki çalıştırıcının Göz-Göz’de 500 bin TL alacağı da iddia edildi. 

Futbolculuk döneminde Avusturya’nın Sturm Graz takımında görev yapıp Türkiye’de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Şanlıurfaspor’da oynayan Dağ, 8 defa da Avusturya Milli Takımı’nın formasını giydi.

Göztepe’de Ekrem Dağ ile anlaşma sağlandı

A lisansı olan Dağ, 2017-2019 yılları arasında Avusturya’nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yapan Dağ, Kasım 2019’da Medipol Başakşehir’e yardımcı antrenör olarak geldi.

Ekim 2021’e kadar burada çalışan Dağ, Okan Buruk ve Aykut Kocaman ile çalışma fırsatı buldu.

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#Spor Toto 1. Lig#Göztepe#Ekrem Dağ

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