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Göztepe - Southampton maçında alkışlanacak hareket! Önce özür diledi sonra formasını hediye etti

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#Futbol#Göztepe#Jan Bednarek
Göztepe - Southampton maçında alkışlanacak hareket Önce özür diledi sonra formasını hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 23:04

Sezonun ilk hazırlık maçında İzmir’de Southampton’ı konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında oynanan karşılaşmada Jan Bednarek ile Göztepeli taraftar arasında yaşananlar alkış aldı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’ı konuk etti.

Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Atınç Nukan, TarkanSerbest, Ali Dere, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan, Romal Palmer, Aliou Traore, Obinna Mamah ve Ngalina ilk 11’i ile başladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Yalçın Kayan’ın 26. dakikadaki golü ile 1-0 önde tamamladı.

Göztepe, mücadelenin ikinci yarısına ise Arda Özçimen, Uğur Yıldız, Erkam Kömür, Erhan Gottwalt, Taha Altıkardeş, Emre Gedik, Tuğbey Akgün, İzzet Furkan, Tijanic, Diallo ve Kvasina 11’i ile çıktı. Southampton, 58. dakikada Ward Prowse’un ayağından penaltı kaçırırken, 64. dakikada ise Alcaraz ile eşitliği yakaladı. Mücadele 1-1 sona erdi.

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Karşılaşmayı Göztepe Başkanı, aynı zamanda Southampton’ın da Ceo’su olan Rasmus Ankersen de tribünden takip etti.

POLONYALI OYUNCUDAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Göztepe-Southampton maçında Southampton kaptanı Jan Bednarek'in vurduğu top tribündeki bir kadın taraftara geldi.

Polonyalı futbolcu tribünlerin içine kadar girerek taraftardan özür diledi.

Jan Bednarek'in bu hareketi, tribünde bulunan taraftarlardan alkış aldı.

Maç bitimin taraftarın yanına giden Jan Bednarek formasını hediye etti.

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#Futbol#Göztepe#Jan Bednarek

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