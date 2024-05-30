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Göztepe Basketbol’da A takım menajeri Ecem Havle oldu

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#Göztepe#BASKETBOL#Ecem Havle
Göztepe Basketbol’da A takım menajeri Ecem Havle oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 13:08

Göztepe Basketbol, A takım menajerlik görevine Ecem Havle’nin getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol Takımı’nda transfer hareketliliği devam ediyor.

İlk olarak Şahin Ateşdağlı ve ekibini oluşturan sarı-kırmızılılar, şimdi de idari taraf için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla A takım menajerlik görevine Ecem Havle’nin getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “A takım menajeri olarak Ecem Havle ile anlaşmaya vardık.

Anadolu Üniversitesi spor yönetimi mezunu olan Havle, son olarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bornova Belediyesi Karşıyaka’da takım menajerliği görevinde bulundu. Ecem Havle’ye Göztepe’mize hoş geldin diyor, sezon boyunca başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Göztepe#BASKETBOL#Ecem Havle

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