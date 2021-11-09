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Golbol Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde

#Golbol Avrupa Şampiyonası#Türkiye Kadın Milli Takımı#Golbol
Golbol Kadın Milli Takımımız çeyrek finalde

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 6-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle Rusya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye Kadın Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

- Hedef Avrupa şampiyonluğu

Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar olimpiyat şampiyonluğunun ardından hiç dinlenmeden şampiyonanın hazırlıklarına başladılar. Yaşları küçük daha gelişim çağındalar. Fiziksel ve mental olarak zorluk yaşıyoruz. Ona rağmen çocuklarımız burada ellerinden geleni gösteriyorlar. Çeyrek finale çıktık. Rakibimiz kim belli değil. Bizim için fark etmiyor. Bizim çocuklarımız, kim çıkarsa çıksın şampiyon olmak için buraya geldi. Kendi evimizde, seyircimiz önünde şampiyon olmak istiyoruz."

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#Golbol Avrupa Şampiyonası#Türkiye Kadın Milli Takımı#Golbol

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