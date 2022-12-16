Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu!

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Türkiye ile Golball Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golball Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece GolBall Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti.



Golball Kadın Milli Takımı, IBSA Golball Dünya Şampiyonasının grup aşamalarında Kanadayı 11-2, Cezayiri 12-2, Danimarka’yı 10-4, Fransayı 11-1, Arjantini 13-3 ve Meksikayı 11-1 yenerken, Kanadaya ise 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci olarak çıktı. Ardından finale giden yolda çeyrek finalde ABDyi 5-4, yarı finalde ise İsraili 4-2 yenen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatlarına kota aldı hem de finale çıkarak Güney Korenin rakibi oldu. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında milliler, Güney Koreyi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldu.



Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olarak takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Koreyi de yenerek Türk Golball tarihinde yeni bir başarıya imzasını attı.



BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Golball Şampiyonası finalinde rakibi Güney Koreyi mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Kadın Golball Milli takımını tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;



Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda kupaya uzanarak bu alanda ülkemize bir ilki yaşatan, elde edilen başarı neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılacak olan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen, Ay-Yıldızlı bayrağımızın en tepede dalgalanması için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum.