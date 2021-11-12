Golbol erkek milli takımımız bronz madalya kazandı

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.



Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.



Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.