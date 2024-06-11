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Gökhan İnler, Udinese’nin sportif direktörü oluyor

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#İtalya Serie A#Udinese#Gökhan İnler
Gökhan İnler, Udinese’nin sportif direktörü oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 16:42

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın kadrosunda yer alan Gökhan İnler, 2011 yılında ayrıldığı Udinese’ye sportif direktör olarak geri dönüyor.

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Kariyerine İsviçre liginde başladıktan sonra 2007 yılında Udinese’ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan Gökhan İnler, Udinese’ye sportif direktör olarak geri dönüyor.

Gökhan İnler, yarın İtalyan ekibine imzayı atacak.

FC Zürich altyapısında yetişen İsviçre asıllı oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini Udinese’de yaşamıştı. Napoli ve Leicester City formaları da giyen Gökhan İnler, Beşiktaş formasıyla adım attığı Süper Lig’de Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerini noktalıyor.

İlk yurt dışı deneyimini yaşadığı Udinese’ye sportif direktör olarak geri dönmeye hazırlanan İnler’in yarın İtalya’ya uçup Udinese kulübüne imza atması bekleniyor.

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Gökhan İnler, Udinese’nin sportif direktörü oluyor

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#İtalya Serie A#Udinese#Gökhan İnler

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