Giovanni van Bronckhorst'tan Lugano maçı öncesi transfer mesajı: Henüz hiçbir şey bitmedi | Bazı farklılıklar olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, basın toplantısında konuştu.

Giovanni van Bronckhorst'un sözleri şu şekilde:

"BİR GÖREVİMİZ VAR, GRUPLARA KALMAK"

"Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim. Bir görevimiz var, o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız."

"BAZI FARKLILIKLAR GÖREBİLİRİZ"

"İlk 11'i şu an verme niyetim yok. Yarın göreceğiz bunu. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacak. İyi sonuç almak istiyoruz. Geçen hafta sonuç daha iyi ya da daha kötü olabilirdi. Kazanacak takımı çıkarmak istiyorum. Muhtemelen bazı farklılıklar görebiliriz."

"İKİ MAÇTA 5 GOL YEDİK"

"Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen hafta oynadığımız maçı da analiz ettik. Kolay goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıydık. Bu konuda gelişim göstereceğiz. Bu konu hakkında geçen haftadan itibaren konuştuk. Gelişmemiz gereken konulardan biri bu. İki maçta 5 gol yedik. Gol atıyoruz evet ama hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmeli ve kolay gol yeme sorununa çare bulmalıyız."

TRANSFER MESAJI

Spor Arena muhabiri Gamze Türk: "Son olarak Felix Uduokhai kadroya dahil edildi. Bu transferle Beşiktaş noktayı koydu diyebilir miyiz? Yoksa başka bir transfer görecek miyiz? Özellikle sol bek mevkisi için transfere ihtiyaç duyuyor musunuz?"

"Felix'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi bir savunmacı. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması. Son birkaç ayda buraya enerji harcadık, kulüpteki herkes... Transfer dönemi bittiğinde yarışmacı bir kadro olması gerekiyor, bunu hedefliyoruz. Transfer bitti diyemem."

"ŞU AN FİNALİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Finali şu an itibarıyla düşünmüyorum. Kısa vadede hedef Avrupa Ligi grupları. Son haftalarda oynanan maçları görüyoruz, güçlü rakipler var. Hedefimiz gruplar! Avrupa kupaları zordur. Bunlar zor turnuvalar. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermelisiniz. Tüm sezon bunu yaparsanız finale kalabilirsiniz. Şu an gruplara kalmak büyük bir adım. 8 maç olacak önümüzde. Hem oyuncularımız hem kulübümüz için çok önemli, buradan çok şey kazanabiliriz. Zor olacak ama hedefimiz gruplara kalmak."

Gedson Fernandes ise şöyle konuştu:

"AVRUPA LİGİ'Nİ HEDEFLİYORUZ"

"Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kolektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak."

"HOCA BİZE ÖZ GÜVEN VERDİ"

"Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize öz güven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek."

"HERKES ÖNEMLİ"

"Takımdaki herkes, her oyuncu önemli. Ciro, Rafa kaliteleri belli isimler. Geldikleri günden beri onların bize ilgisini görüyoruz. Tekrar ediyorum, kolektif mücadele önemli. Bir oyuncu diğerinden daha önemsiz değil."