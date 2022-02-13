Gheorghe Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim iddialarına yanıt!

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şu an Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, Galatasaray'da Fatih Terim'in başkan ve kendisinin teknik direktör olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

'TERİM İLE KONUŞMAKTAN MUTLU OLURUM'

Digi Sport'a konuşan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi" dedi.

Gheorghe Hagi, 2004-2005 ve 2010-2011 dönemlerinde Galatasaray'da teknik direktör olarak da görev yapmıştı