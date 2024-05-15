Gençlik Haftası başladı! Bakan Bak’tan Anıtkabir’e ziyaret...

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında gençler, sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozamayacağı sarsılmaz birlik ruhuyla Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza kuruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız, Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye'nin gençleri, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde ve sanatta dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatları'nda temsil edilen, küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti, bugün Paris 2024'te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay-yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır. Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

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Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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19 Mayıs ile Gençlik Haftası tüm yurtta coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 20 Mayıs’a kadar yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Yurt genelinde Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek

Gençlik Haftası kapsamında 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere temsilci olarak seçilen toplam 166 Temsilci Genç, milli mücadele tarihimizde iz bırakmış; Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara illerimizde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

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Bakanlığımız ve Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde 19 Mayıs’ta 81 il kent meydanlarında “Hareketlilik Yılı” etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.

GSB 19 Mayıs Marşı ilk kez seslendirilecek

Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bestekar, müzisyen, şair ve siyasetçi Yücel Arzen tarafından hazırlanan gençlik marşı ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte seslendirilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde “Türkiye’nin Gücü Gençliği” mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları vb. farkındalığı arttırmaya yönelik kampanya yürütülecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve sporcularla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek.

Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşacak toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edilecek.