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Haber Giriş: 10.02.2020 - 01:15,Son Güncelleme:/

Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

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Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

İstanbul'da gerçekleşen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalyayla takım halinde birinciliği elde etti

İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, elde ettiği 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalyayla 4 yıllık geçmişi bulunan organizasyonun en başarılı sonucunu elde etti.

Yarışmalardaki tek Türkiye rekoru ise 4x400 metrede ikinci olan Kadın Milli Takımı'ndan geldi. Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol ve Zehra Oral oluşan milli takım, 3.51.83 ile ikinci olurken, 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 5 saniye geliştirdi.

Yarışmada madalya alan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:
60 metre: Umut Uysal
400 metre: Berke Akçam
1500 metre: Eren Cantürk
3000 metre: Devrim Kazan
60 metre engelli: Serhat Bulut
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş
4x400 metre bayrak yarışı: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Emirhan Çiftçi, Kubilay Ençü
Gülle atma: Pınar Akyol
Gümüş madalya:
1500 metre: Hakan Buğanlı
3000 metre: Enbiya Yazıcı, Dilek Öztürk
Uzun atlama: Ali Çolak
Gülle atma: Melih Yersel
4x400 metre bayrak yarışı: Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Zehra Oral
Bronz madalya:
Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu
Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu
60 metre: Zülha Armutçu
3000 metre: Ezgi Kaya
Üç adım atlama: Gizem Akgöz
Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar
60 metre engelli: Emre Derya

Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

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