Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve saati

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Trendyol 37. hafta karşılaşmaları kapsamında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat 19.00'da beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek.