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Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve saati

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#Gaziantep FK#Fatih Karagümrük#MAÇ
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve saati
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 12:30

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı öncesi geri sayım sürüyor. İki takımın taraftarları ve futbolseverler Trendyol 37. haftada karşılaşmanın detaylarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saati ve kanalı...

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Trendyol 37. hafta karşılaşmaları kapsamında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat 19.00'da beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetecek.

 

 

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#Gaziantep FK#Fatih Karagümrük#MAÇ

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