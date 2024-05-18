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Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor? Voleybol yeşil kart neden gösterilir?

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#Voleybolda Yeşil Kart#Yeşil Kart Neden Gösterilir#Yeşil Kart Ne İşe Yarar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 21:29

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçen sezon Mersin'de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası'nda denemesini yaptığı 'Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi'ni başlattı. Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor? sorusu da bu gelişmenin ardından merak edildi. Türkiye'nin 2024 Milletler Ligi ikinci maçında başantrenör Daniele Santarelli yeşil kart gördü. Peki, Voleybol yeşil kart neden gösterilir?

1/4Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor Voleybol yeşil kart neden gösterilir

Milletler Ligi ikinci maçında Filenin Sultanları ve Hollanda karşı karşıya geldi. Daniele Santarelli, Türkiye - Hollanda maçında Filenin Sultanları'nın savunmadaki blok temasını hakeme bildirerek yeşil kart gördü. Bu uygulamanın detaylarını merak eden sporseverler de konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor?

2/4VOLEYBOLDA YEŞİL KART NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR, NEDEN GÖSTERİLİR

VOLEYBOLDA YEŞİL KART NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR, NEDEN GÖSTERİLİR?

Yeşil kart fair-playi temsil etmektedir. Spontane olarak gelişen davranışları ödüllendirmek ve sporun bu yönünü ortaya çıkarabilmek adına faaliyete geçirilmiş bir uygulamadır. Ceza değil ödül anlamı taşımaktadır.

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3/4Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor Voleybol yeşil kart neden gösterilir

Fair Play, sporun en temel değerlerinden biridir ve sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve taraftarların her zaman uyması gereken bir davranış biçimidir. Bu kavram, oyunun ruhunu koruma, rakiplere saygı gösterme, kural ihlallerinden kaçınma ve adaleti sağlama amacını taşır.

Sporcuların Fair Play’a uygun davranması, onların sadece bir yarışmadaki performanslarına değil, aynı zamanda karakterlerine de yansır. Adil ve dürüst bir şekilde yarışmak, sporcuların sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra onların ahlaki değerlerini de ortaya çıkarır.

4/4Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor Voleybol yeşil kart neden gösterilir

Fair Play, sadece sporcular için değil, aynı zamanda antrenörler ve hakemler için de önemlidir. Antrenörler, sporcularına Fair Play değerlerini öğretmeli ve onları her zaman doğru davranmaya teşvik etmelidir.

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#Voleybolda Yeşil Kart#Yeşil Kart Neden Gösterilir#Yeşil Kart Ne İşe Yarar

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