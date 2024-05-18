Voleybolda yeşil kart nedir, ne anlama geliyor? Voleybol yeşil kart neden gösterilir?

Fair Play, sporun en temel değerlerinden biridir ve sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve taraftarların her zaman uyması gereken bir davranış biçimidir. Bu kavram, oyunun ruhunu koruma, rakiplere saygı gösterme, kural ihlallerinden kaçınma ve adaleti sağlama amacını taşır.

Sporcuların Fair Play’a uygun davranması, onların sadece bir yarışmadaki performanslarına değil, aynı zamanda karakterlerine de yansır. Adil ve dürüst bir şekilde yarışmak, sporcuların sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra onların ahlaki değerlerini de ortaya çıkarır.