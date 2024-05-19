TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE (FREKANS 2024 BİLGİSİ) || 19 Mayıs Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadeleye devam ediyor. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında son karşılaşmasını Fransa ile yapacak. Türkiye-Fransa voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle bilgisi merak ediliyor.Peki TRT Spor Yıldız'da bu akşam hangi maçlar var? İşte 19 Mayıs 2024 TRT Spor Yıldız yayın akışı ve frekans bilgisi...