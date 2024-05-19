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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE (FREKANS 2024 BİLGİSİ) || 19 Mayıs Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

#TRT Spor Yıldız Yayın Akışı#TRT Spor Yıldız Maçları#Milletler Ligi Voleybol Maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 12:26

19 Mayıs 2024 TRT Spor Yıldız yayın akışı ve frekans bilgileri, Filenin Sultanları Milletler Ligi maçını yakından takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı bugn Fransa ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak. TRT Spor Yıldız'da naklen ve canlı olarak maçlar belli oldu. Peki 19 Mayıs Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı bugün hangi maçlar var, saat kaçta? TRT Spor Yıldız frekans 2024 bilgisi

1/4TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE (FREKANS 2024 BİLGİSİ) || 19 Mayıs Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı bugün hangi maçlar var, saat kaçta

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadeleye devam ediyor.  Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında son karşılaşmasını Fransa ile yapacak. Türkiye-Fransa voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı izle bilgisi merak ediliyor.Peki TRT Spor Yıldız'da bu akşam hangi maçlar var? İşte 19 Mayıs 2024 TRT Spor Yıldız yayın akışı ve frekans bilgisi...

2/4BUGÜN TRT SPOR YILDIZDA HANGİ MAÇLAR VAR

BUGÜN TRT SPOR YILDIZ'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Voleybol Milletler Ligi Türkiye Fransa maçı saat 20.00'de başlayacak.

 

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3/419 MAYIS TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

19 MAYIS TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

07:00 Haber Bülteni
07:15 TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
08:35 Sporla Değişen Hayatlar
08:50 6.ADAM
09:00 Haber Bülteni
09:15 SORMAZSAM OLMAZ
09:35 ÇARE SPOR
09:45 Olimpiyat Yıldızları
10:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " İtalya - Türkiye "
12:00 RÜZGARA KARŞI
12:15 SIRA SENDE
12:30 Haber Bülteni
12:45 Bir Seçenek Daha Var
13:05 6.ADAM
13:15 Süper Spor
13:45 ÇARE SPOR
13:55 HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU PLAY OFF FİNAL 1. MAÇ | ARMADA PRAXIS YALIKAVAK-YENİMAHALLE BLD. SK (Canlı)
15:50 Sağlıklı Spor
15:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-SIRBİSTAN"" (Canlı)
18:00 RÜZGARA KARŞI
18:05 SAKARYA BİSİKLET TURU 4. ETAP (Canlı)
19:25 SET SAYISI (MAÇ ÖNÜ) (Canlı)
19:50 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "FRANSA-TÜRKİYE" (Canlı)
21:55 SET SAYISI (MAÇ SONU) (Canlı)

22:25 Haber Bülteni
22:40 SORMAZSAM OLMAZ
22:55 Süper Spor
23:20 KADRAJ
23:25 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TAYLAND-KORE" (Canlı)
01:30 Haber Bülteni
01:45 SORMAZSAM OLMAZ
02:05 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " Almanya - Hollanda "
03:55 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "POLONYA-JAPONYA"

 

4/4TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE UYDU BİLGİLERİ

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE UYDU BİLGİLERİ

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.95811.958V275005/6
DigiturkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TVTurkcell TV+
87-85242--

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