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GeriFutbol Steven Gerrard'dan derbi sonrası Galatasaray ve Hagi sözleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 12:25 | 

Steven Gerrard'dan derbi sonrası Galatasaray ve Hagi sözleri

Rangers'ın hocasından perşembe günkü maç öncesi çarpıcı mesajlar...

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Perşembe günü deplasmanda Rangers ile karşılaşacak.

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Sarı-Kırmızılılar bu önemli sınav öncesi ligde çıktığı son maçta Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

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Rangers ise Motherwell'i deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

4GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALAMADI
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"GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALAMADI"

İskoç basını, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini şu sözlerle değerlendirdi:

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"Rangers'ın Avrupa'daki rakibi Galatasaray, kıtalararası derbide komşusu Fenerbahçe ile karşılaştı. Şiddetli bir çatışmaya sahne olan maçta 11 oyuncu sarı kart gördü.

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Galatasaray, Glasgow'daki play-off maçı öncesi istediği galibiyeti alamadı. Radamel Falcao da kötü huylu derbide sarı kart gören 7 Galatasaraylıdan biri oldu.

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Steven Gerrard'ı 5-1'lik galibiyet sonrası Galatasaray karşısına kendinden emin bir ruh hali içinde çıkıyor. Rangers, Avrupa dönüşüne sadece 90 dakika uzaklıkta."

8GERRARDDAN BABEL VE GALATASARAY SÖZLERİ
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GERRARD'DAN BABEL VE GALATASARAY SÖZLERİ

Rangers teknik direktörü Steven Gerrard da Motherwell galibiyeti sonrası Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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İngiliz teknik adam, Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirterek, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.

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Steven Gerrard, Babel için "Ryan'ı çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla oynamaktan gerçekten keyif alırdım. Şu an iyi bir takımda forma giyiyor. Liverpool'dayken biraz karışık zamanlar geçirdi ama birlikte oynamak için hep harika bir oyuncu oldu. Güçlü, hızlı ve çok tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullandı.

11GALATASARAY DEV BİR KULÜP
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"GALATASARAY DEV BİR KULÜP"

Rangers'ın hocası, Galatasaray karşılaşması içinse şunları söyledi:

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"Onların kendi sahalarında ve deplasmanda hangi sistemi oynadıklarıyla ilgili biraz daha bilgi edinmemiz gerekecek. Bunun üzerine bu hafta çok çalışma yapacağız. Dev bir kulüpten bahsettiğimizi söylemeye gerek yok. Perşembe günü onlara saygı duyacağız.

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Elemelerde ilerledikçe işlerimiz daha da zorlaşıyor. Her aşamada rakibimizin bireysel ve toplu olarak kalite seviyesi yükseliyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç olacak. Özel bir performans göstermemiz gerekiyor."

14IANIS HAGİNİN HİKAYESİNE SAYGI DUYUYORUM
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"IANIS HAGİ'NİN HİKAYESİNE SAYGI DUYUYORUM"

Steven Gerrard son olarak babası bir Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi olan Ianis Hagi'nin duygusal açıdan bu maçtan etkilenmemesini istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Ianis'in hikayesine saygı duyuyorum ama tüm saygım bununla ilgili değil. Bu sadece Rangers ve Galatasaray'la ilgili. Ianis şu anda çok iyi ve güçlenerek daha da iyi olacak. Yaratıcılık ve skor anlamında öne çıkmaya başladı. Ondan çok memnunuz. Maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyoruz. Sadece 90 dakikaya odaklanıp bizim için en iyi performansını vermeli" ifadelerini kullandı.

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