Steven Gerrard'dan derbi sonrası Galatasaray ve Hagi sözleri

"Ianis'in hikayesine saygı duyuyorum ama tüm saygım bununla ilgili değil. Bu sadece Rangers ve Galatasaray'la ilgili. Ianis şu anda çok iyi ve güçlenerek daha da iyi olacak. Yaratıcılık ve skor anlamında öne çıkmaya başladı. Ondan çok memnunuz. Maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyoruz. Sadece 90 dakikaya odaklanıp bizim için en iyi performansını vermeli" ifadelerini kullandı.