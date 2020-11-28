Son Dakika | Tüm dünya Mike Tyson'ı konuşuyor! Tarihi maç için 45 kilo...
Tüm dünya, son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ın geri dönüşünü konuşuyor...
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Tüm dünya, son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ın geri dönüşünü konuşuyor...
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Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 29 Kasım Pazar günü, Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.
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15 YIL SONRA DÖNÜYOR
15 yıl sonra ringlere dönecek olan Mike Tyson, tüm dünyada büyük heyecan yarattı.
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45 KİLO VERDİ
Efsane boksörün tarihi dövüş için 45 kilo verdiği ortaya çıktı. Jones ile karşılaşacağa maça büyük önem veren ve 54 yaşında olmasına rağmen tüm dünyaya bir mesaj vermek isteyen Tyson'ın bunun için tam 45 kilo verdiğini belirtti.
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MAÇ ÖNCESİ AÇIKLADI
Roy Jones ile gösteri maçına çıkacak Mike Tyson, maça hazırlanırken geçirdiği süreci anlatan Tyson, maça hazırlanmak için 45 kilo verdiğini söyledi.
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'BU SÜREÇTE VEGAN OLDUM'
Tarihi maç için yaptığı çalışmaları ve çalışmalarındaki süreci anlatan Mike Tyson, ''Oldukça sıkı bir çalışma programı uyguladım. Süreç gerçekten çok zorluydu. 45 kilo vermek zorunda kaldım ve bu süreçte vegan oldum.'' sözlerini kullandı.
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'EŞİMİN ISRARI İLE ÇIKTIM'
Efsanevi boksör, ayrıca ''Koşu bandıma eşimin ısrarlarıyla çıktım. Sürekli bana gaz verdi. Onunla beraber çalışmalarımı sıkılaştırdım ve formumu arttırdım.'' dedi.
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Profesyonel kariyerinde 58 karşılaşmaya çıkan Tyson, kazandığı 50 maçın 44’ünde sonuca nakavtla ulaşmıştı. Başarılı kariyerinde 6 yenilgi alan Tyson’ın iki maçı da berabere sonlanmıştı. Tyson, son maçına 2005 yılında çıkmıştı.
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'BENİM İÇİN BİR DÖVÜŞTEN FAZLASI'
USA Today'e konuşan 54 yaşındaki Tyson, ''Bu dövüşü çok uzun zamandır bekliyorum. Kariyerimin son maçından daha arzulu bir şekildeyim. Benim için bir dövüşten daha fazlası olacak.
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Tyson'ın aynı zamanda finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer ise dövüş için Tyson'a teklif edilen rakamı açıkladı.
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KAZANCI ORTAYA ÇIKTI
Spicer, ''İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve ne kadar teklif ediyorlar diye sordu. 20 milyon doları civarı diye söyledim. Tamam dedi.''
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8 RAUNT OLACAK
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.
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Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
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Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Jones, kariyerini 2 yıl önce sonlandırmıştı.