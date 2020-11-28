Son Dakika | Tüm dünya Mike Tyson'ı konuşuyor! Tarihi maç için 45 kilo...

45 KİLO VERDİ Efsane boksörün tarihi dövüş için 45 kilo verdiği ortaya çıktı. Jones ile karşılaşacağa maça büyük önem veren ve 54 yaşında olmasına rağmen tüm dünyaya bir mesaj vermek isteyen Tyson'ın bunun için tam 45 kilo verdiğini belirtti.