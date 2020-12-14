Son Dakika | Anthony Joshua - Tyson Fury maçı öncesi resmen açıklandı! Tarihi olay...
Dünya tarihine geçecek olan Anthony Joshua - Tyson Fury maçının maliyeti belli oldu. İki boksör kazanacakları parayla da bir ilki gerçekleştirecek...
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Bir tarafta Anthony Joshua, diğer tarafta Tyson Fury... Tüm dünya bu iki ismin dövüşünü beklerken flaş detaylar ortaya çıktı...
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Anthony Joshua, geçtiğimiz günlerde Bulgar rakibi Kubrat Pulev'i yenerek ağır sıklet kemerlerini korumuştu.
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MAÇI KAZANDI, FURY'E SESLENDİ
90 bin kapasiteli Wembley Stadyumu'nda koronavirüs nedeniyle sadece bin seyirci önünde bir zafer daha alan Joshua, galibiyetin ardından vatandaşı Tyson Fury'e seslenmişti.
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İngiliz boksör Anthony Joshua, ''Hayatım boyunca tüm kemerlerin peşinden koştum. Bunun için yaşıyorum.'' diyip rakip olarak Fury'i istediğini belirtmişti.
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'ÖNEMLİ DEĞİL, GELSİN BAKALIM...'
Joshua, dövüşün ardından "Karşımdakinin kim olduğu önemli değil, rekabeti severim. Eğer bu Tyson Fury olacaksa benim için önemli değil. Gelsin bakalım..." sözlerini kullanmıştı.
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'SENİ ÜÇ TURDA DÖVECEĞİM JOSHUA!'
Bunun üzerine Tyson Fury, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Joshua'ya cevap vermiş ve ''Seni üç tur içinde döveceğim Joshua! Bekle beni... Bu dövüşü istiyorum. Seni yere sereceğim.'' diyerek dikkat çekmişti.
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SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME
Joshua, Fury'nin ortalığı geren açıklamaları üzerine bir paylaşımda bulunurken ''Az laf, çok iş'' diyerek rakibine göndermede bulundu.
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'TARİHİN EN ÖNEMLİ MAÇI'
Anthony Joshua ve Tyson Fury arasında yapılacak dövüş, daha şimdiden 'efsane' statüsüne girmeye başladı. İngiliz basını iki boksör arasındaki oynanacak maçı 'İngiliz boks tarihinin en önemli maçı' olarak yorumladı.
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SON 50 YILA GEÇECEK
Ünlü boks organizatörü ve Fury'nin menajerliğini yapan Bob Arum, ikilinin bu açıklamalarından sonra Joshua - Fury maçının tarihe geçeceğini ve son 50 yılın en iyi maçı olacağını belirtti.
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'MUHAMMED ALİ - JOE FRAZIER'DEN SONRA...'
Arum, ''Anthony Joshua ve Tyson Fury maçı, 1971'de yapılan Muhammad Ali - Joe Frazier maçından sonraki en büyük dövüş olacak. Tarih bu maçı konuşacak, göreceksiniz...'' diye konuştu.
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MAÇIN DEĞERİ 550 MİLYON EURO!
Sadece dövüş dünyası değil, tüm spor camiasının konuştuğu bu maçın getireceği gelir de ortaya çıktı. İngiliz basınının haberine göre Joshua - Fury maçının değeri 550 milyon euro...
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TARİHİ ANLAŞMA!
Bu anlaşma, bir dövüş için ödenecek en yüksek ücret olarak tarihe geçecek. Tarihi anlaşmanın detayları ise şöyle...
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ANLAŞMANIN DETAYLARI...
Anthony Joshua ve Tyson Fury, 2021 yılı içinde iki kez karşı karşıya gelecek. İlk dövüş için ikisi de kazancı %50 - 50 paylaşacak.
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BİR DEĞİL, İKİ DÖVÜŞ BİRDEN!
Ardından bir rövanş maçı olacak. Burada ise ilk dövüşü kazanan paranın %60'ını, kaybeden ise %40'ını alacak.
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Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.
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İngiliz tarihinin en büyük, dünyanın ise son 50 yıldaki en beklenen maçının tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.