Son Dakika | 3-0'lık galibiyetin ardından Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!

SADECE SAVUNARAK KÜMEDE KALAMAZSIN Konyaspor için bundan sonra çok zorlu haftalar başlıyor. Beşiktaş’ın da Sergen’le başlayan çıkışı her maçta galibiyeti getirecek bir futbol kalitesini ortaya koyamıyor. Dediğim gibi dün gece maçın kahramanı Burak’tı. Ligin sondan üçüncü sırada yer alan takımı Konyaspor’un mağlubiyet sayısı Beşiktaş’ın yenilgisinden sadece 2 fazla. Ama Konya sadece 5 maç kazanabilmiş. Savunmaya dayanarak kümede kalmak çok zor. 52. dakikada Lens’in golünden ve skor 3-0’a geldikten sonra Bülent Korkmaz oyuncu değişiklikleriyle skorun değişmeyeceğini biliyordu. Korkmaz gol odaklı, geniş alanlı, kontrataklarla daha iyi sonuç alır düşüncesindeyim.