Play Off nedir? Türkiye'nin Play Off'daki muhtemel rakipleri
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etmişti. Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, play off nedir? İşte Türkiye'nin Play Off'daki muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılmak için oynayacağı play-off yarı final turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Kura çekimine seribaşı olarak katılamayacak olan Türkiye, seribaşı olan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler’den biriyle eşleşecek.
PLAY OFF NEDİR?
Playoff, çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir.
PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek. 12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.