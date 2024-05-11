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Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2024 Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 17:30

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. 33. Olimpiyat Oyunları için geleneksek meşale yakma töreni, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Olympia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Olimpiyatlar için tarih yaklaşırken Türkiye’den kaç sporcunun olimpiyatlara katılacağı da belli oldu. Peki Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2024 Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kaç sporcu katılacak? İşte ayrıntılar...

1/3Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek 2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiyeden kaç sporcu katılacak

Paris Olimpiyatları için tarih yaklaşıyor. Heyecanla beklenen Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni Seine Nehri'nde yapılacak. Diğer taraftan Türkiye’den kaç sporcunun olimpiyatlara katılacağı da netlik kazandı. Peki Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

2/3PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

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3/32024 PARİS OLİMPİYATLARI’NA TÜRKİYE’DEN KAÇ SPORCU KATILACAK

2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NA TÜRKİYE’DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

Türkiye; atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede şu ana kadar 55 milli sporcuyla kota aldı.

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