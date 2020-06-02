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GeriVoleybol Naz Aydemir'den Cenk Akyol itirafı: '3 kez reddettim'
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Voleybol
Fanatik
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 20:22,

Naz Aydemir'den Cenk Akyol itirafı: '3 kez reddettim'

Fenerbahçe forması giyen başarılı milli voleybolcu Naz Aydemir, basketbolcu eşi Cenk Akyol ile ilişkilerine başlama hikayelerini anlattı.

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Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, basketbolcu eşi Cenk Akyol ile tanışma hikayesini Instagram canlı yayınında açıkladı

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29 yaşındaki başarılı voleybolcu, eşi Cenk Akyol ile başlayan birlikteliklerini şu sözlerle anlattı:

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"Aynı okulda okuyorduk. Kendisi okulun popüler basketbolcusuydu. Ben ise, kendisinden 3 yaş küçük bir kız çocuğuydum."

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"O dönem kendisine platonik hisler besliyordum. Bundan Cenk haberdar değildi. Gününü gün ediyordu."

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"Gel zaman git zaman; o küçük kız çocuğu, büyüdü serpildi. güzelleşti... Birden bire Cenk Akyol'un bu durum dikkatini çekti."

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"Ardından bana aracılar vasıtasıyla haberler gönderdi. Kendisi gelmediği için ben 3 kez Cenk'i reddettim."

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"Mesaj atmasının ardından buluştuk. O buluşmanın ardından şu an bu durumdayız"

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