Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor 'karantina' dedi, başkan 'Ölmek var, dönmek yok' dedi!

White, ''Daha kaç kere söylemem lazım. Khabib vs Tony maçı yapılacak. Nerede yapılacağı da ayarladık, mekan belli ama henüz söyleyemem. UFC’de sağlık testleri koronavirüsten önce de yapılıyordu, şimdi de yapılıyor.'' sözlerini kullandı.