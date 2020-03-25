Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor 'karantina' dedi, başkan 'Ölmek var, dönmek yok' dedi!

Dövüş dünyasının iki yıldız ismi Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor, corona virüs mesajında bulundular.
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UFC249 için yaptığı kampı sonlandıran Khabib Nurmagomedov, ülkesi Rusya'ya döndü. Geniş güvenlik önlemleri ile ülkesine dönen Khabib, "Güzel bir yolculuktu ama spor sağlıktan önemli değil." sözlerini kullandı.
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Khabib, ayrıca Rusya'da kendisini karantina altında tutacağını ve antrenmanlarını da evden devam ettireceğini duyurdu.
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Bir diğer ünlü dövüşçü Conor McGregor ise sosyal medya hesabından seslendi.
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İrlandalı McGregor, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İrlanda hükümetine seslendi ve 'Bizi karantinaya alın' mesajını verdi.
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İnsanların evden çıkmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan McGregor, Khabib gibi evden antrenman yaptığını kaydetti.
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McGregor, Khabib ile rövanş maçına çıkmak istediğini belirtiyordu. Bu maç için ise 'Tarihin en pahalı' maçı değerlendirmesi yapılıyordu.
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Ancak Khabib Nurmagomedov, 'Bu adam ile dövüşmeye değmez' diyerek rekor teklifi geri çevirmişti...
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Araları bozuk olan Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor, böylece ilk kez aynı konuda birleşmiş oldu...
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Karma dövüş sanatları organizasyonu başkanı Dana White ise tepki çeken açıklamalarda bulundu. White, 18 Nisan tarihinde yapılacak Khabib - Ferguson maçı için konuştu.
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White, ''Daha kaç kere söylemem lazım. Khabib vs Tony maçı yapılacak. Nerede yapılacağı da ayarladık, mekan belli ama henüz söyleyemem. UFC’de sağlık testleri koronavirüsten önce de yapılıyordu, şimdi de yapılıyor.'' sözlerini kullandı.
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UFC Başkanı, geçtiğimiz günlerde de ''Bu maç için ölmek var dönmek yok...'' demişti.
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Tüm dünyada spor müsabakaları corona virüs nedeniyle ertelenirken UFC'nin aldığı bu karar büyük tepki topladı.