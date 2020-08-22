Geceye damga vuran olay! Peruk kavgası çıktı, 'çıkışta bekliyorum' dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupayı bir kez daha müzesine götürdü.İspanyol ekibi, 6. finalinde 6. zaferini yaşadı ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanını korudu.Maçın sonunda Sevilla cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken çoğu futbolcu gözyaşlarını tutamadı.Inter cephesinde ise sinir hakimdi. Özellikle teknik direktör Antonio Conte, sinirli hareketleri ile dikkat çekti.Karşılaşmada devre arasına gidilirken Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega, Conte'nin saçını çekti ve 'Peruk mu bu?' dedi.Conte ise bu hareketin üzerine oldukça sinirlenirken Banega'ya 'Maçtan sonra seni dışarıda bekliyor olacağım.' karşılığını verdi.İkili arasındaki gerilim maç sonunda da devam etti. Conte maç bitiminde Banega'ya 'Kupa seromonisinden sonra seni burada bekliyorum' diye seslendi.Banega'nın üzerine sinirli bir şekilde yürüyen Conte'yi araya giren futbolcular zor sakinleştirdi.Ever Banega ise maç sonu yaptığı açıklamada ''Sadece saçının gerçekten peruk olup olmadığını merak etmiştim'' dedi.Öte yandan Conte, maç sonu istifa edebileceğinin sinyallerini vererek şaşırttı.İtalyan teknik direktör, ''Gelecek hafta kulüple bir toplantı yapacağız. Inter'de kalacağımdan emin değilim. Birlikte karar vereceğiz.'' sözlerini kullandı.