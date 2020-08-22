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GeriFutbol Geceye damga vuran olay! Peruk kavgası çıktı, 'çıkışta bekliyorum' dedi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 10:36 | 

Geceye damga vuran olay! Peruk kavgası çıktı, 'çıkışta bekliyorum' dedi

Sevilla ile Inter arasında oynanan Avrupa Ligi finaline peruk kavgası damgasını vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

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İspanyol ekibi, 6. finalinde 6. zaferini yaşadı ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanını korudu.

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Maçın sonunda Sevilla cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken çoğu futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

4SİNİRLENDİREN HAREKET
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SİNİRLENDİREN HAREKET

Inter cephesinde ise sinir hakimdi. Özellikle teknik direktör Antonio Conte, sinirli hareketleri ile dikkat çekti.

5PERUK MU BU
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'PERUK MU BU?'

Karşılaşmada devre arasına gidilirken Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega, Conte'nin saçını çekti ve 'Peruk mu bu?' dedi.

6SENİ DIŞARIDA BEKLİYORUM
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'SENİ DIŞARIDA BEKLİYORUM'

Conte ise bu hareketin üzerine oldukça sinirlenirken Banega'ya 'Maçtan sonra seni dışarıda bekliyor olacağım.' karşılığını verdi.

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İkili arasındaki gerilim maç sonunda da devam etti.

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Conte maç bitiminde Banega'ya 'Kupa seromonisinden sonra seni burada bekliyorum' diye seslendi.

9ZOR SAKİNLEŞTİ
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ZOR SAKİNLEŞTİ

Banega'nın üzerine sinirli bir şekilde yürüyen Conte'yi araya giren futbolcular zor sakinleştirdi.

10SADECE MERAK ETMİŞTİM
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'SADECE MERAK ETMİŞTİM'

Ever Banega ise maç sonu yaptığı açıklamada ''Sadece saçının gerçekten peruk olup olmadığını merak etmiştim'' dedi.

11İSTİFA SİNYALLERİ
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İSTİFA SİNYALLERİ

Öte yandan Conte, maç sonu istifa edebileceğinin sinyallerini vererek şaşırttı.

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İtalyan teknik direktör, ''Gelecek hafta kulüple bir toplantı yapacağız. Inter'de kalacağımdan emin değilim. Birlikte karar vereceğiz.'' sözlerini kullandı.

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