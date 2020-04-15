Galatasaray'da Falcao'nun ardından bir isim daha indirimi kabul etti!

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken kulüpler bu durumun yarattığı mali sıkıntıları aşmak için yollar aramaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübü oyuncu maaşlarında kesintiye giderek süreci geçirmeye çalışırken Türk kulüpleri de bu yönde adımlar atmaya başladı. 50 puanla ligde 3. sırada bulunan Galatasaray'da bu doğrultuda ilk olarak Radamel Falcao ile anlaşmaya varılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte bir isim daha maaşında indirime gitmeyi kabul etti.