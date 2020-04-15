Galatasaray'da Falcao'nun ardından bir isim daha indirimi kabul etti!
Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken kulüpler bu durumun yarattığı mali sıkıntıları aşmak için yollar aramaya devam ediyor.
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Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken kulüpler bu durumun yarattığı mali sıkıntıları aşmak için yollar aramaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübü oyuncu maaşlarında kesintiye giderek süreci geçirmeye çalışırken Türk kulüpleri de bu yönde adımlar atmaya başladı. 50 puanla ligde 3. sırada bulunan Galatasaray'da bu doğrultuda ilk olarak Radamel Falcao ile anlaşmaya varılmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte bir isim daha maaşında indirime gitmeyi kabul etti.
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Galatasaray'da maaş indirimine ilk olum yanıt Falcao'dan geldi. 34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Falcao'nun toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon Euro kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.
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BELHANDA DA İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray maaş indirimi konusunda bir isimden daha olumlu yanıt aldı.
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Radamel Falcao ile yapılan görüşmelerde 1.5 milyon Euro'luk indirim için söz alan yönetim, Younes Belhanda ile de el sıkıştı.
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2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fas basınından "lomazoma.com" sitesi, G.Saray'dan senelik 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda'nın maaşında indirim yapılmasına olumlu baktığını yazdı.
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2021'e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun parasının 1.5 milyon Euro düşürülmesi bekleniyor.
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TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI
Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.
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YÜKSEK MAAŞ ALAN İSİMLERLE GÖRÜŞME SAĞLANACAK
Galatasaray'da yıllık 2 milyon euronun üstünde maaş alan futbolcularla bir dizi görüşme gerçekleştirilecek ve indirim yapmaları beklenecek. (Sabah)İşte o isimler...