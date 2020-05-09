Efsane oyuncu 'Beter' dedi, Felipe Melo yanıt verdi! 'Seni tokatladım ama...'

Chiellini sözlerini, "Balotelli ve Felipe Melo'ya karşı kötü bir niyetim yok. Ancak, bu oyuncularla ilgili bir şey paylaşmam gerekiyorsa paylaşırım. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim, bu normal. Ancak, bu iki insan gerçekten bütün tahammül sınırlarının ötesindeler. Bu insanlarla ilgili sorun, birkaç maç kötü oynamaları ya da günlerinde olmamaları değil. Birkaç gece dışarıda takılmaları da değil. Problem, onların içlerinde. Bazı şeyler bir kez olabilir ama tekrar ediyorsa problemdir" ifadeleriyle sürdürdü.