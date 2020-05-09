Efsane oyuncu 'Beter' dedi, Felipe Melo yanıt verdi! 'Seni tokatladım ama...'
Galatasaray'ın eski Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, İtalyan futbolunun en önemli yıldızlarından biriyle dikkat çekici bir tartışma yaşadı.
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Felipe Melo, Galatasaray'da gösterdiği performansla ve kazandığı kupalarla sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı isimler arasına girdi.
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Ancak Galatasaray'a transferinden önce Juventus'ta sorunlar yaşadığı biliniyordu. Bu konu hakkında da İtalyan futbolcu Chiellini'den çarpıcı açıklamalar geldi.
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Chiellini'nin sözlerine Felipe Melo'nun verdiği yanıt ise olay oldu ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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MELO SAYGISIZDI, ÇOK KÖTÜYDÜ
İtalya basınından La Repubblica'ya konuşan Chiellini, "Felipe Melo da çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Beterin beteriydi. Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma" dedi.
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Chiellini sözlerini, "Balotelli ve Felipe Melo'ya karşı kötü bir niyetim yok. Ancak, bu oyuncularla ilgili bir şey paylaşmam gerekiyorsa paylaşırım. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim, bu normal. Ancak, bu iki insan gerçekten bütün tahammül sınırlarının ötesindeler. Bu insanlarla ilgili sorun, birkaç maç kötü oynamaları ya da günlerinde olmamaları değil. Birkaç gece dışarıda takılmaları da değil. Problem, onların içlerinde. Bazı şeyler bir kez olabilir ama tekrar ediyorsa problemdir" ifadeleriyle sürdürdü.
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MELO'DAN YANIT GECİKMEDİ
Felipe Melo, Chiellini'ye "Ben Torino'dayken hiç kimseye saygısızlık etmedim. Ne takım arkadaşlarıma, ne yöneticilere, ne de herhangi birine. Bu dakikadan sonra Chiellini'ye saygım yok. Asla da olmayacak. "Balotelli'yi tokatlamak lazım" diyor. Ben de beterin beteriymişim. Chiellini her zaman bir korkak olmuştur" diyerek yanıt verdi.
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Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldığı maçı hatırlattı ve "Kitap yazıp insanları suçlamak çok kolay bir şeydir. Bu adam belki bana hala kızgındır, çünkü Galatasaray'da oynarken onu tokatlamıştım ve Şampiyonlar Ligi'nden elemiştim. Ayrıca, Inter'de oynarken de onları her alanda yenmiştik. Chiellini böyle biridir işte. Her zaman harika biriymiş gibi davranır. Ayrıca, 2009 Konfederasyon Kupası'nda onları 3-0 yendiğimizi hatırlıyorum. Bence bu mağlubiyetlerin acısı var hala onda. Bana karşı hiçbir şey kazanamadı" şeklinde konuştu.
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Galatasaray, Juventus'u Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı grubu Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamlamış ve son 16 turunda Chelsea'nin rakibi olmuştu.
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Felipe Melo, Galatasaray'da 154 maçta forma giydi ve 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.