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GeriFutbol Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 19:49 | 

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı son paylaşım, büyük ses getirdi. Instagram'daki en çok beğeni alanlar listesinde de Ronaldo ile Messi'nin rekabeti dikkat çekti. İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar;

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1

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

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Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

5İşte Instagramda en çok beğeni alan paylaşımlar;

İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar;

Lionel Messi, 8 Ağustos 2021

21 milyon

6

Lionel Messi, 11 Temmuz 2021

21.9 milyon

7

Billie Eilish, 2 Mayıs 2021

22 milyon

8

Lionel Messi, 11 Ağustos 2021

22,1 milyon

9

Billie Eilish, 17 Mart 2021

23 milyon

10

Kylie Jenner, 8 Eylül 2021

24 milyon

11

Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, 20 Mayıs 2018

26 milyon

12

Ariana Grande, 26 Mayıs 2021

26.7 milyon

13

Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021

27 milyon

14

Chris Godfrey, 4 Ocak 2019

55 milyon

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