Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı son paylaşım, büyük ses getirdi. Instagram'daki en çok beğeni alanlar listesinde de Ronaldo ile Messi'nin rekabeti dikkat çekti. İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar;
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1
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.
2
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
3
Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
4
Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.