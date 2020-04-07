Corona virüsü hiçe sayıp evinde parti veren Kyle Walker'dan bir skandal daha

Spor Arena Dış Haber | İngiliz spor basını Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ın skandalını gündeminden düşürmüyor.Koronavirüs (corona virüs) karantinasını hiçe sayarak evine çağırdığı iki kadınla 3 saat boyunca parti veren Kyle Walker, skandalın ortaya çıkmasının ardından özür dilemişti.İngiliz halkına Evde kal çağrısı yapan Walker'a olay sonrası Manchester City kulübünün 250 bin Pound ceza vereceği iddia edildi.İngiliz Daily Mirror gazetesi ise bugün yayımladığı haberde Kyle Walker için İngiltere Milli Takımı defterinin tamamen kapandığını öne sürdü.Haberde milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in, Walker'ın yaptığı bu davranışı sorumsuzca bulduğu ve görevde olduğu sürece İngiliz oyuncuyu milli takıma almayacağı yazıldı.Bu arada Kyle Walker skandallarına bir yenisini daha ekledi. İngiliz oyuncu hafta sonu ünlü rapçi Tory Lanez'in Instagram canlı yayınında yaptığı striptiz partisini izledi ve mesaj gönderdi.Walker'ın alkış emojisi gönderdiği partinin canlı yayını Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Raheem Sterling gibi diğer İngiliz futbolcular da izledi.