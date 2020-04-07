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Futbol
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 10:16, /

Corona virüsü hiçe sayıp evinde parti veren Kyle Walker'dan bir skandal daha

Corona virüs (koronavirüs) karantinasını hiçe sayarak evine çağırdığı iki kadınla 3 saat süren bir parti yapan Manchester Cityli Kyle Walker bir skandala daha imza attı.

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Spor Arena Dış Haber | İngiliz spor basını Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ın skandalını gündeminden düşürmüyor.

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Koronavirüs (corona virüs) karantinasını hiçe sayarak evine çağırdığı iki kadınla 3 saat boyunca parti veren Kyle Walker, skandalın ortaya çıkmasının ardından özür dilemişti.

3250 BİN POUND CEZA GELİYOR

250 BİN POUND CEZA GELİYOR

İngiliz halkına "Evde kal" çağrısı yapan Walker'a olay sonrası Manchester City kulübünün 250 bin Pound ceza vereceği iddia edildi.

4MİLLİ TAKIM DEFTERİ KAPANDI

MİLLİ TAKIM DEFTERİ KAPANDI

İngiliz Daily Mirror gazetesi ise bugün yayımladığı haberde Kyle Walker için İngiltere Milli Takımı defterinin tamamen kapandığını öne sürdü.

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Haberde milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in, Walker'ın yaptığı bu davranışı sorumsuzca bulduğu ve görevde olduğu sürece İngiliz oyuncuyu milli takıma almayacağı yazıldı.

6BİR SKANDAL DAHA

BİR SKANDAL DAHA

Bu arada Kyle Walker skandallarına bir yenisini daha ekledi.

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İngiliz oyuncu hafta sonu ünlü rapçi Tory Lanez'in Instagram canlı yayınında yaptığı striptiz partisini izledi ve mesaj gönderdi.

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Walker'ın alkış emojisi gönderdiği partinin canlı yayını Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Raheem Sterling gibi diğer İngiliz futbolcular da izledi.

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