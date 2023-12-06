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Galatasaray'ın kahramanı Hakim Ziyech! Lakabı; 'Yargıç'

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#Galatasaray#Ziyech#Fas Basını Ziyech
Galatasarayın kahramanı Hakim Ziyech Lakabı; Yargıç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 07:00

Fas basını son iki maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcuya taraftarların ‘Yargıç’ lakabı taktığını yazdı.

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Galatasaray'’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile yaptığı 3-3’lük maçta patlama yapan ve 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çeken Hakim Ziyech hemen ardından Pendik maçında da fileleri havalandırması sonrası ülkesi Fas’ta da basının gündemi oldu.

30 yaşındaki futbolcu ile ilgili yapılan yorumda “Hakim, Türkiye’de kısa sürede kahraman haline geldi” ifadesi kullanılırken ayrıca haberin detayında ise taraftarların yıldız oyuncuya ‘Yargıç’ lakabını taktığı vurgulandı.

Sezon başında Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’de, hem de Şampiyonlar Ligi’nde ikişer gol, birer asistlik performans ortaya koydu.

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#Galatasaray#Ziyech#Fas Basını Ziyech

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