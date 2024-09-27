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Galatasaray'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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#Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#UEFA
Galatasarayın Kadınlar Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 14:28

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ilk takım olan Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oldu.

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Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve eleme turlarını geçip Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı gösteren ilk takım olan Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile karşılaşacak.

Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim'de oynanacak ve grup aşaması 17-18 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde Portekiz'in ev sahipliğinde Lisbon şehrinde bulunan Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

İşte gruplar:

A Grubu: Lyon, Wolfsburg, Roma, Galatasaray

B Grubu: Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic

C Grubu: Bayer Münih, Arsenal, Juventus, Valerenga

D Grubu: Barcelona, Manchester City, St. Pölten, Hammarby,

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#Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#UEFA

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