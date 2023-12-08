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Galatasaray'ın hedefi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Fenerbahçe Beşiktaş
Galatasarayın hedefi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 07:00

Galatasaray'da gözler bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar maçı kazanıp yarın oynanacak derbiyi rahat izlemek istiyor...

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray bugün saat 20.00’de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde evinde oynadığı son 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden, son 6 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı kırmızılı ekip hem bu seriyi sürdürmek hem de liderliğe yükselip Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiyi daha rahat izleme amacında.

4 maçtır kazanamayan, ayrıca bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen Adana Demir ise kötü gidişe ‘dur’ deme amacında. ·

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir isimle anlaşmayan Adana ekibinin başında bu maç antrenör Serkan Damla’nın olması bekleniyor.

Aslan’da tek eksik Davinson Sanchez

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Galatasaray’da son iki resmi maçı kaçıran Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor. Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira kart cezası sınırında. Konuk takımda da Gravillon, Rodrigues, Balotelli ve Svensson’un sakatlıkları bulunuyor

Galatasarayın hedefi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini rahat izlemek

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Fenerbahçe Beşiktaş

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