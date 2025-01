Galatasaray'ın efsane oyuncularından Felipe Melo futbolu bıraktı!

Haberin Devamı

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 41 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Melo paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, hayatımın en önemli bölümlerinden birini; futbolculuk kariyerimi kapatıyorum. İnanılmaz yıllar, birçok mücadele ve zafer, ama en çok da attığım her adımda Tanrı'nın amacının yerine getirildiğini gördüğüm yıllar. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi. Sevdiğim işi yapmanın ayrıcalığı için sonsuz minnettarım.

Gücüm her zaman Tanrı'nın sevgisinden ve merhametinden geldi. En zor zamanlarımda yanımda oldu, beni yükseltti, zafer anlarımda ise şükretmeyi hatırlattı.

Formasını giymekten mutluluk duyduğum tüm kulüplere, yolculuğumun yakıtı olan taraftarlarıma, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damga vuran herkese ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum. Ama en çok da bana bunları yaşama fırsatı veren Tanrı'ya şükürler olsun.

Şimdi, emin bir şekilde bir sonraki bölüme adım atıyorum, çünkü biliyorum ki Tanrı bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu hikayenin bir parçası olan herkese teşekkürler. Hayatımda olduğun için teşekkür ederim İsa. Büyük hayaller kurmaktan ve inançla hareket etmekten asla vazgeçme, çünkü Tanrı o hayalleri gerçekleştirir!"

FELIPE MELO'NUN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Flamengo'da başlayan Felipe Melo, sonrasında Cruzeiro, Grêmio, Mallorca, Racing, Almería, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve Fluminense gibi takımların formalarını giydi. Kulüp düzeyinde 799 resmi maça çıkan Melo, 62 gol - 24 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray kariyerinde 154 maça çıkan Melo, 18 gol atıp 12 de asist üretti. Melo bu süreçte 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 22 kez sırtına geçiren 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 de asist üretti.