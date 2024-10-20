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Galatasaray'dan Ismail Jakobs için sakatlık açıklaması

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sakatlık
Galatasaraydan Ismail Jakobs için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 13:20

Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da sol bek Ismail Jakobs sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Jakobs için kulüpten yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TRT Spor'un haberine göre Senegalli futbolcunun sahalara dönüşü 1 ayı bulabilir.

50 gol barajını geçen Mauro Icardi, Hagi’ye bir adım daha yaklaştı
Antalyaspor deplasmanında Galatasaray adına perdeyi açan isim olan Mauro İcardi, Süper Lig’de kırmızı beyazlı takıma karşı oynadığı maçları boş geçmeme geleneğini sürdürdü.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Sakatlık

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