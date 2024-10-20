Galatasaray'dan Ismail Jakobs için sakatlık açıklaması

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Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da sol bek Ismail Jakobs sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Jakobs için kulüpten yapılan açıklamada; "Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TRT Spor'un haberine göre Senegalli futbolcunun sahalara dönüşü 1 ayı bulabilir.