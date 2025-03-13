Galatasaray'dan Granit Xhaka hamlesi! Tüm şartlar zorlanacak!

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Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

Sezonun tamamlanmasına 3 aydan kısa bir süre kala şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başlamış durumda.

Fichajes'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferi için sezon sonunda tüm şartları zorlama kararı aldı.

CEZBEDİCİ TEKLİF YOLDA!

Alman ekibinde ikinci sezonunu geçiren ve kulübe katıldığı günden bu yana takımın değişilmezlerinden biri olan Xhaka'nın Bayer Leverkusen'in kadro planlamasında önemli bir role sahip olduğu ancak Galatasaray'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu reddetmesi zor bir teklifle cezbetmeye hazırlandığı kaydedildi.

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Sarı-kırmızılıların sadece oyuncuyu değil aynı zamanda Leverkusen'i de ikna edecek bir teklif yapmaya istekli olduğu belirtilirken, Alman ekibinin de oyuncunun ayrılmak istemesi halinde uygun bir teklifte ayrılığı düşünebileceği aktarıldı.

XHAKA'NIN LEVERKUSEN PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol - 2 asistlik performans sergileyen Xhaka, takımının 128 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Xhaka, 2 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak tahmin edilen 32 yaşındaki tecrübeli ön liberonun Leverkusen'le 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GRANIT XHAKA'NIN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Basel alt yapısında başlayan Xhaka, iki yıllık A takım deneyiminin ardından 2012 yazında 8,5 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Gladbach'a transfer oldu.

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Alman ekibinde 4 yıl forma giyen Xhaka, 2016 yazında 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig devlerinden Arsenal'in yolunu tuttu.

Arsenal formasını 7 sezon başarıyla terleten Xhaka, 2023 yazında Xabi Alonso'nun özel isteği doğrultusunda 15 milyon Euro ödenerek Bayer Leverkusen'e transfer edildi.

Kulüp düzeyinde bugüne dek 594 maça çıkan Xhaka, 41 gol - 53 asist üretti.

İsviçre Milli Takımı formasını 135 kez sırtına geçiren Xhaka, 14 gol - 12 asistlik performans sergiledi.