Galatasaray'da tarihi Olağan Genel Kurul sonrası 2 başkan adayı hazır! Gözler Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak'ta...

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Sarı kırmızılı kulübün tarihine geçen ve 24 saat süren olağan mali genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen zirvede yönetsel olarak ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi, hafta içinde tüzüğün 87.22 maddesi gereğince seçim takvimini belirleyeceğini açıkladı.

Daha önce “Genel Kurul iradesine göre hareket edip ibrasızlık halinde seçime gideceğiz” diyen mevcut başkan Burak Elmas, camiaya verdiği bu sözü de böylece yerine getirmiş oldu...

ELMAS VE EKİBİ SEÇİME GİREMEYECEK

Galatasaray yönetimi hafta içinde yapacağı toplantıda sarı kırmızılı kulübün ne zaman sandığa gideceğini tayin edecek. Gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurul’da, tüzük gereğince idari açıdan ibra edilmedikleri için Burak Elmas ve yönetim kurulunda yer alan üyeler, göreve talip olamayacaklar. Galatasaray’da gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurul’da, şu anda göreve talip olan iki isim var. Biri uzun süredir ekibi ve listesi ile hazırlıklarını, çalışmalarını sürdüren Metin Öztürk, diğeri ise Eşref Hamamcıoğlu...

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METİN ÖZTÜRK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aylardır ekibi ile seçim çalışmalarını yürüten Metin Öztürk dün de bir açıklama yaparak, “Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Tek aday olarak hazırım. Projelerim ve ekibim de hazır. Galatasaray’ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Haziran ayında da göreve talip olan eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun da kısa süre içerisinde adaylığını duyurması bekleniyor. İki isim dışında Galatasaray camiasında gözler Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak’ta.

DURSUN ÖZBEK SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sarı kırmızılı kulüpte uzun yıllar üst düzey görev yapan iki ismin kararı da merakla bekleniyor. Camia içinde Dursun Özbek’in adaylığını açıklamasını isteyen birçok genel kurul üyesi var. Ancak eski başkan Dursun Özbek adaylığı ile alakalı şu an sessizliği koruyor. Camiadan gelen talebe göre Dursun Özbek’in hafta içinde hem ailesi ve hem dostları ile bir araya gelip kesin kararını vermesi bekleniyor. Galatasaray’da seçim sürecine girilmesi ile birlikte camiada göreve gelmesi istenen isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak.

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ALBAYRAK 'HİZMETTEN KAÇMAM' DEDİ

Eski başkanlar ve camiadaki birçok ismin Abdurrahim Albayrak’a önümüzdeki dönemde mutlaka yönetimde pozisyon fark etmeksizin olması gerektiğini ilettiği belirtildi. Albayrak ise bu konuda düşünme süresi isterken, “Galatasaray’a benim çok borcum var. Allah bana ömür verdikçe hiçbir zaman Galatasaray’a hizmetten kaçmam. Düşüneceğim. Bugüne kadar hizmetten kaçmadım, kaçmayacağım da” dedi. Camia içinde özellikle birçok üye, eski başkan Dursun Özbek ile Abdurrahim Albayrak’ın seçime birlikte girmesini istiyor.

"HEPİNİZ HAKKINIZI HELAL EDİN"

Genel kurulda alınan idari ibrasızlık kararı sonrasında başkan Burak Elmas sabah saatlerinde üyelere kısa bir konuşma yaptı. Elmas, “Genel kurulumuzun uzun saatler sonrası almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Bizler hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüz gereği 87.22 maddenin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ederim” dedi.