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GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! 9 milyon euro...
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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! 9 milyon euro...

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Galatasaray'da devre arası yolların ayrılması beklenen Radamel Falcao ile sarı kırmızılı yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerden beklenmedik bir sonuç çıktı.

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

Galatasaray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

Bu rakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu. (Takvim)

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