Galatasaray'da Nelsson ve Boey'e zam müjdesi!

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Kadrosunu Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi dünya çapında tanınan yıldızlarla güçlendiren Galatasaray’da şimdi gözler iç transfere çevrildi.

Sarı kırmızılı yönetim, geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları bulunan ve Avrupa’dan gelen teklifleri reddederek kulüpte kalan Victor Nelsson ve Sacha Boey’in ücretlerinde iyileştirmeye gidecek.

Boey'e rekor miktarda artış

Yılda 1 milyon Euro kazanan Nelsson’un ücretini 2 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi planlayan Galatasaray, yılda 500 bin Euro alan Boey’e ise rekor miktarda 3 kat zam yapıp 1.5 milyon Euro’ya çıkartacak. Kadroya yeni katılan oyuncuların aldığı ücretlerin yüksek olması nedeniyle takım içi dengeleri korumak adına zam yapma kararı alan yönetim bu sayede iki futbolcunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor.

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Bu sezona da iyi başladılar

2021 yaz transfer döneminde Kopenhag’dan 7 milyon Euro’ya alan Victor Nelsson’un 2026 Haziran’ına da dek sözleşmesi bulunuyor. Yine 2021’de Rennes’den 1 milyon 150 bin Euro’ya alınan Sacha Boey’in mukavelesi ise 2025 yılında bitecek. Bu sezona da iyi başlayan iki oyuncudan Boey 9 resmi maçta forma giyerken, Nelsson 8 karşılaşmada görev aldı.