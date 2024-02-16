×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Milos Paden ile yollar ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Milos Paden#Sporanasayfa
Galatasarayda Milos Paden ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 17:35

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden’e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.

Galatasarayda Milos Paden ile yollar ayrıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Milos Paden#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!