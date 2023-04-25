Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sürpriz aracı!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almanın peşinde. Fransız L'Equipe Gazetesi, Arjantinli yıldızın transferi için sürpriz bir ismin araya gireceğini yazdı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için son karar Erden Timur ile Paris Saint-Germain Başkanı Nasser AL-Khelaifi arasında yapılacak son görüşmenin ardından verilecek.

GALATASARAY'IN PSG'Yİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Haberde, PSG Başkanı Al-Khelaifi aynı zamanda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un sahibi olduğunun altı çizilirken; beIN SPORTS Türkiye CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin bu transfer için Galatasaray'a aracı olabileceği öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin Paris'e dönüşünün gündemde olmadığı ve Galatasaray ile PSG arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Sarı kırmızılı ekibin, Fransız devini ikna etmesi durumunda transferin sonuçlanacağı belirtildi.

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