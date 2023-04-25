Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sürpriz aracı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Mauro Icardi
Galatasarayda Mauro Icardi transferi için sürpriz aracı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 15:27

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimleri sürüyor. Son olarak Fransız basınından konuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almanın peşinde. Fransız L'Equipe Gazetesi, Arjantinli yıldızın transferi için sürpriz bir ismin araya gireceğini yazdı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için son karar Erden Timur ile Paris Saint-Germain Başkanı Nasser AL-Khelaifi arasında yapılacak son görüşmenin ardından verilecek.

GALATASARAY'IN PSG'Yİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Haberde, PSG Başkanı Al-Khelaifi aynı zamanda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un sahibi olduğunun altı çizilirken; beIN SPORTS Türkiye CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin bu transfer için Galatasaray'a aracı olabileceği öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin Paris'e dönüşünün gündemde olmadığı ve Galatasaray ile PSG arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Sarı kırmızılı ekibin, Fransız devini ikna etmesi durumunda transferin sonuçlanacağı belirtildi.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Mauro Icardi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava