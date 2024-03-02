Galatasaray'da krizin adı Zaha!

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Sparta Prag’a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray bu hüsranın üzerinden henüz 1 hafta geçmeden Karagümrük’e yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederken kupa hezimeti sonrası camiada en çok tartışılan isim Wilfried Zaha oldu. Özellikle Mauro İcardi’nin ve Mertens’in olmadığı bir maçta yıldızlaşması beklenirken sahada kaldığı 82 dakika boyunca isteksiz görüntüsü ile dikkat çeken, ikili mücadelelere girmeyen 31 yaşındaki futbolcunun bu oyununa camiadan da kulüp içinden de tepki var.

Okan Buruk şans verdi ama...

Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un ligdeki Antalya maçının ardından Zaha ile ilgili “Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11’de başlamak istiyor” sözlerinin ardından Fildişili futbolcunun “Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum” paylaşımı tartışma yaratmıştı. Ancak Buruk bu sözleri sarf ettikten sadece 3 gün sonra kupadaki Karagümrük mücadelesinde Fildişi Sahilli futbolcuyu direkt sahaya sürdü. Zaha ise takımı turnuvaya çeyrek finalde veda ederken etkisiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.

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Kendini takımın asıl yıldızı görüyor

Zaha ile ilgili eleştirilen bir diğer konu da takım içindeki tavrı. Kendini takımın asıl yıldızı olarak gördüğü ifade edilen Fildişili oyuncunun buna karşın Galatasaray’ı, arkadaşlarını sahiplenmiş bir görüntü çizmediği belirtiliyor. Yüksek egolu bir oyuncu olduğu belirtilen Zaha’nın teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere ne İcardi’yi ne Mertens’i ne de Kerem Aktürkoğlu’nu sosyal medyadan takip etmiyor olması da kendisini takımdan farklı bir yere konumlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.