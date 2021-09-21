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Galatasaray'da Feghouli, Babel ve Diagne hem cep hem can yakıyor!

#Galatasaray#Babel#Feghouli
Galatasarayda Feghouli, Babel ve Diagne hem cep hem can yakıyor

Toplam maaş maliyetleri 8 milyon 750 bin Euro olan 3 futbolcu performansları ile eleştirilirken Diagne ve Babel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da tepki çekti.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da maliyetleri 8 milyon 750 bin Euro olan ve takımın en yüksek geliri elde eden isimleri durumundaki Feghouli, Babel ve Diagne’nin performans ları ve yarattığı problemler artık can sıkmaya başladı. Özellikle sosyal medya paylaşımları ile taraftarının tepkisini çeken Diagne ile Babel ikilisi son 1 haftaya da damga vurdu.

YEDEK KALDI, YİNE PROBLEM ÇIKARDI

Alanya maçı öncesinde imalı paylaşımda bulunarak yedek kalmasına tepki gösteren Diagne, kritik karşılaşmada kadroya alınmadı. “O senin oğlun olabilir ancak beni aşağılamana izin veremem” cümleleri ile yedek kalmasına gönderme yapan Diagne’nin A takımla idmanlara çıkarken ilk 11’de forma giyememesi nedeniyle böyle bir tavır içine girmesi tepki topladı.

Diagne’den sitemli ve imalı paylaşım

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BABEL OYUNA GİRDİKTEN SONRA TAM 7 PUAN GİTTİ

Alanya maçı sonrası taraftarın en yoğun tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Ryan Babel ise son 3 maçta ilginç bir istatistiğe imza attı. Sonradan süre aldığı Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında sarı kırmızılılar Hollandalı futbolcu oyuna girdikten sonra tam 7 puan kaybetti.

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Galatasarayda Feghouli, Babel ve Diagne hem cep hem can yakıyor

GOLDE SAVUNMA KOŞUSUNU YAPMADI

Kasımpaşa ve Trabzon önünde 2-1 öndeyken Babel oyuna girdikten sonra sarı kırmızılılar gol yiyerek 2 maçta 4 puan yitirdi. Alanya maçında skor 0-0’ken yine Morutan’ın yerine giren Babel’in Candeias’ın pozisyonunda savunma koşusunu yapmaması gol olarak döndü ve kayıp hanesine 3 puan daha yazıldı.

MAÇ BİTTİ SOSYAL MEDYADAN TARAFTARA GÖNDERME YAPTI

Hollandalı futbolcu, taraftarın tepkileri sonrasında maç sonu yine instagram hesabından gönderme yaparak “ Bugün beni destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. Takdire şayandı” dedi. Galatasaray takımının en yüksek maliyetli futbolcusu konumunda olan Feghouli de sakatlığının ardından süre aldığı Alanyaspor maçında vasatı aşamadı.

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#Galatasaray#Babel#Feghouli