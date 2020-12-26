Galatasaray'da Fatih Terim'in Tahkim savunması nasıl olacak?

PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Terim, tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.

CEZANIN 3 MAÇA İNMESİNİ TALEP EDECEK

67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.

Tahkim'in Fatih Terim'i oyundan atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile de yüz yüze görüşeceği ve yaşananları bir daha dinleyeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz gün hakem hataları nedeniyle sosyal medyada adeta birbirine giren Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında yeni bir savaş çıktı. Bu kez savaşın nedeni ise Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza. Fenerbahçeli taraftarlar PDFK'ya tepki gösterip Terim'e an az 8 maç ceza verilmesi gerektiğini savundu. Cezaya büyük tepki gösteren Galatasaraylılar ise, "Ortada emsal kararlar var. Ama Terim'e gelince ceza yağdırıyolar" dedi.

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