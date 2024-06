Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Erden Timur için sert sözler!

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş.'deki görevine devam etmeyeceğini açıklayan ve 'Tutunacak dalım kalmadı' diyen Erden Timur ile ilgili konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştiriye çok açık bir kulüptür. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Şeffaf olmak zorundasınız. Erden kardeşim genç ve hassas bir insan. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Kapımız her zaman kendisine açık. Her yönetim eleştirilmiştir. Benim önceki dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın.

"TUTUNACAK DAL ARARSAN, BULURSUN"

Erden kardeşimin vereceği katkılar son bulmamıştır, devam edecektir. İyi bir Galatasaraylıdır Erden kardeşim de. Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Ne kadar çok dalı vardır. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Ben böyle düşünüyorum.

"KİMSE GALATASARAY'A KÜSEMEZ"

Benim ağzımdan duymadığınız şeylere inanmayın. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Ben Galatasaray'a hizmete liseden mezun olduktan bir gün sonra başladım. Kimse Galatasaray'a küsemez. Hocamızın mukavelesi bitti, oturduk konuştuk, hiçbir şey istemedi devam ettik. Galatasaraylılık budur. Erden kardeşimin Galatasaray'a kırgın olduğunu düşünmüyorum, Galatasaray'ı seven, kırgın olamaz.

Ben başkan olacaktım, olamadım gibi şeyleri Galatasaray düşünmez. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı sevmekten geçer. Galatasaray'a hizmet etmeye mezun olduğum gün başladım. Galatasaray'a kimse küsemez. Hiçbir Galatasaraylının Galatasaray'a küsme hakkı yoktur. Ne yapılıyorsa Galatasaray'ın faydasınadır. Sadece benim ağzımdan duyduğunuz şeylere inanın. Galatasaray'a hizmet etmek isteyen kişilere bizim kapımız açık.