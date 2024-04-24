Galatasaray'da Barış Alper bonservis rekoruyla gidiyor! Rakamı kabul ettiler... | En pahalı Türk oyuncu satışı listesi

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Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın başarısında baş pay sahiplerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı takıma veda edebilir...

2023 / 2024 sezonunda toplamda 15 gole katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa'nın radarına girdi. Ara transfer döneminde genç oyuncuya talip olan Napoli, bonservis için 13 milyon Euro teklif etti. Ancak hem Galatasaray hem de Barış Alper, transfer için sezon sonunu ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nı (EURO 2024) beklemenin daha doğru olacağı düşüncesiyle bu öneriyi reddetti.

ASTON VILLA RAKAMI YÜKSELTTİ

Sosyal medyada 'Mbappe' yakıştırmaları da yapılan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri arasında bulunan Premier Lig ekibi, son yaptığı teklifi yükselterek Galatasaray'ın istediği seviyeye çekti. Barış Alper Yılmaz için Aston Villa'nın el yükselttiği iddia edildi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, Galatasaray'a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi yükseltti. İddialara göre; Aston Villa, 18 milyon euroluk teklifini Galatasaray'ın istediği 25 milyon euro seviyelerine çekti.

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UNAI EMERY'NİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Aston Villa, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

SATILIRSA EN AZ 15 KAT KAZANDIRACAK

Sarı kırmızılı yönetim, Napoli ve Aston Villa’nın yanı sıra İngiltere ile İtalya’dan çok sayıda kulübün takip ettiği Barış Alper için sezon sonu yapılacak bonservis pazarlıklarında elini güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaparak, oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 2021 Temmuz’unda 2.1 milyon Euro’ya alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.



BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR

Transferin gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

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2018-2019 sezonunda 22.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu alanda rekorun sahibi. Arda Güler de bu yaz başı 20 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Bu oyuncuları 18.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı (Lille) ve 14.25 milyon euro (Roma) ile Cengiz Ünder takip ediyor. Arda Turan'ın Atletico Madrid'e transferinde ise gerçekleşen bonservis ödemesi 13 milyon euro idi.

BU SEZON 15 GOLDE ONUN İMZASI VAR

Takıma geldiği ilk sezon şans bulduğu 23 maçın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamayan ve skor üretemeyen Barış Alper Yılmaz, 2022-23’te de 32 karşılaşmanın sadece birini tamamlarken, 8 gol atıp 6 asist yaptı. İlk iki sezonunda ofansif mevkilerde oynayan Barış Alper, bu sezon defansta da görev almaya başladı. 49 maçta 5 farklı mevkide oynayan genç oyuncu, 6 gol, 9 asist üretip 15 gole katkı yaptı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE YILDIZI PARLADI

2021'in yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ederken, oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüp Aston Villa olmuştu.