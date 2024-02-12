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Galatasaray'a Sparta Prag maçı öncesi 3 müjde birden

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#Galatasaray#Sparta Prag#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaraya Sparta Prag maçı öncesi 3 müjde birden
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 20:57

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıklarını atlatan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Sarı kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaraya Sparta Prag maçı öncesi 3 müjde birden

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#Galatasaray#Sparta Prag#UEFA Avrupa Ligi

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