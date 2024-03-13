Galatasaray'a galibiyet yetmedi, Avrupa'ya veda etti

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Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, FİBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda J Grubu’ndaki beşinci maçında haftaya lider giren Alman ekibi Riesen Ludwigsburg’u 93-91 yendi.
Sarı kırmızılı takım, rakibi karşısında ilk devreyi de 54- 42 önde kapattı. Ancak G.Saray, Bonn’un Dijon’u 89-74 yenmesiyle gruptan çıkma şansını yitirdi.
SADIK EMiR’DEN 15 SAYI, 8 RiBAUNT
Beşinci maçında ikinci galibiyetini alan Galatasaray Ekmas’ta 7 oyuncu çift haneli skor katkısı verirken, Sadık Emir 15 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma 3 blokluk performans ortaya koydu. Halilovic 13 sayı 11 ribauntla double-double yaptı.