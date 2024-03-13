×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray'a galibiyet yetmedi, Avrupa'ya veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Basketbol#Galatasaray Ekmas
Galatasaraya galibiyet yetmedi, Avrupaya veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 01:23

Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. haftasında Alman ekibi MHP Riesen'i 93-91 mağlup etti. G.Saray, Riesen’i mağlup etse de Bonn da kazanınca çeyrek final ihtimali kalmadı.

Haberin Devamı

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, FİBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda J Grubu’ndaki beşinci maçında haftaya lider giren Alman ekibi Riesen Ludwigsburg’u 93-91 yendi.

Sarı kırmızılı takım, rakibi karşısında ilk devreyi de 54- 42 önde kapattı. Ancak G.Saray, Bonn’un Dijon’u 89-74 yenmesiyle gruptan çıkma şansını yitirdi.

SADIK EMiR’DEN 15 SAYI, 8 RiBAUNT 

Beşinci maçında ikinci galibiyetini alan Galatasaray Ekmas’ta 7 oyuncu çift haneli skor katkısı verirken, Sadık Emir 15 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma 3 blokluk performans ortaya koydu. Halilovic 13 sayı 11 ribauntla double-double yaptı.

Gözden KaçmasınGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDKye sevk edildiGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Basketbol#Galatasaray Ekmas

BAKMADAN GEÇME!