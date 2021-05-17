Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına damga vuran Ertaç Özbir'den flaş sözler! "Maçı bıraksan..."

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olmasına karşın gösterdiği performansla farkın açılmasını engelleyen Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir açıklamalarda bulundu.

TV 100'de yayınlanan VAR odası programına katılan Ertaç, gösterdiği performansın ardından yapılan eleştiriler ve değerlendirmelere yanıt verdi.

Maçın ardından Fatih Terim'le konuşmadığını söyleyen Ertaç, "Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih hocayla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum" dedi.

"KENDİ İŞİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Maçta zaman geçirmediğini söyleyen Ertaç, kendi işini yapmaya çalıştığını belirtirken, "Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt hoca sarı kart gösterirdi. Şu zaman kadar 25 maç oynadım, sadece 1 sarı kart gördüm. 4 gol yedim bir maçta fakat 4 farklı hiç yenilmedim. 4-1 biten maçlarım olmuştur ama 4 farklı yenilmedim. Kesinlikle Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a aşırı motive olma durumu söz konusu değildir, hepsi Türkiye'nin en büyük camiaları, biz de kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hatam olduysa hepsinden af diliyorum" diye konuştu.

"MUSLERA BANA SAYGISIZLIK YAPTI"

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım. Muslera'nın yanına yine gider, yine sarılırım. Muslera'ya sonsuz saygı duyuyorum" dedi.

Yapılan eleştiriler nedeniyle biraz stres yaşadığını itiraf eden Ertaç, "Sessiz sakin birisiyim. Yazılan çizilenler nedeniyle stres oldu, ufak da olsa strese girdim ama tecrübeliyim, üstesinden gelmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

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