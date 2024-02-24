×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray, TFF'yi istifaya davet etti! "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi..."

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#TFF#Mehmet Büyükekşi
Galatasaray, TFFyi istifaya davet etti Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 23:19

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltıya tepki göstermişti.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sert bir açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Gözden KaçmasınGalatasaray cephesinden penaltı tepkisi: Fenerbahçeli futbolcular da şaşırdıGalatasaray cephesinden penaltı tepkisi: Fenerbahçeli futbolcular da şaşırdıHaberi görüntüle

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızı kulüp ardından sert bir açıklama yayımlayarak, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup, toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Selahattin Baki: İki penaltımız verilmedi | Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşinin beyni ve kalbi çelişiyorFenerbahçe'de Selahattin Baki: İki penaltımız verilmedi | Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi'nin beyni ve kalbi çelişiyorHaberi görüntüle

Galatasaray, TFFyi istifaya davet etti Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#TFF#Mehmet Büyükekşi

BAKMADAN GEÇME!