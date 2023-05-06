Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray Nef kazandı, Konyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Nef#AYOS Konyaspor Basketbol
Galatasaray Nef kazandı, Konyasporun küme düşmesi kesinleşti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 15:16

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef'e 100-88 mağlup olan AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 100-88 mağlup etti.

AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. 12. galibiyetini alan Galatasaray Nef ise play-off mücadelesini sürdürdü.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ziya Özorhon xx, Özge Şentürk Bayraktar xx
Galatasaray: Daron Russell xxx 29, Angelo Caloiaro xxx 16, Dylan Ennis xxx 14, Sadık Emir Kabaca xxx 13, Dusan Ristic xx 12, Tyrus Mcgee xx 9, Muhaymin Mustafa xx 7, Mahir Ağva x, Ege Tan Yıldızoğlu x
Başantrenör: Andreas Pistiolis
Konyaspor: Rasheed Sulaimon xxx 21, Alex Perez xxx 17, Jarell Eddie xxx 16, Roko Badzim xx 14, Ramazan Tekin xx 11, Gavin Schilling xx 9, Erkin Şenel x, Mert Gizir x, Hasan Efe Uzun x, Kristijan Nikolov x
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 53-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 78-64 (Galatasaray lehine)
5. faulle çıkan: Jarell Eddie, Alex Perez (Konyaspor)

Haberin Devamı

Galatasaray Nef kazandı, Konyasporun küme düşmesi kesinleşti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Nef#AYOS Konyaspor Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF
Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı