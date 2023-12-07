Galatasaray için Mateo Kovacic iddiası!

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Sezon başında Lucas Torreira'nın yanına yıldız bir isim arayan, Vecino'yu gündemine alan ancak son gün Tanguy Ndombele'yi kiralayan Galatasaray, Fransız futbolcudan istediği verimi alamadı.

Sırp basınından Sportklub, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yönetimle Mateo Kovacic'in transfer olasılığını görüştüğünü iddia etti.

Haberde Kovacic'in transferinin mevcut şartlarda kolay olmadığının da altı çizildi.

29 yaşındaki orta saha, yaz transfer döneminde Chelsea'den Manchester City'ye 29 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Daha önce Real Madrid forması da giyen Hırvat yıldız, bu sezon City formasıyla toplam 16 maçta 986 dakika sahada kaldı.