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Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Hull City ile karşılaşacak. 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.