×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hull City#Hazırlık Maçı
Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 08:42

Galatasaray Hull City maçı ile 'Corendon Summer Tour 2023'a merhaba diyecek. Türkiye'de Hatayspor ve Galatasaray ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmaları tamamlamasının ardından İngiltere'ye dönecek. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Hull City, 'Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Hull City ile karşılaşacak. 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Hull City#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme